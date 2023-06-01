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01 Haziran 2023 Perşembe 12:47:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 12:47:00

Kesin sonuçlar açıklandı: Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi

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YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. Yener Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kurulumuz seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 29-31 Mayıs 2023 tarihinde sona eren Cumhurbaşkanlığı 2. Oylamasına ilişkin itirazları dün kurulumuz değerlendirmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu itirazlar sonuçlandırılmıştır

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.

Etiketler : YSK Başkanı Ahmet Yener Kurulumuz seçim takvimi YSK
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