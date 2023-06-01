Kesin sonuçlar açıklandı: Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi
YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. Yener Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu.
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.
YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Kurulumuz seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 29-31 Mayıs 2023 tarihinde sona eren Cumhurbaşkanlığı 2. Oylamasına ilişkin itirazları dün kurulumuz değerlendirmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu itirazlar sonuçlandırılmıştır
Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.
- Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
- AA'dan İmamoğlu'na tazminat davası... 'Yalancı' iftirası yargıya taşındı
- İstanbulluların derdi bitmiyor... Üst geçitteki İSKİ borusu patladı
- Eski CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na sert çıkış... “Tam bir diktatör”
- Adli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandı
- Bakan Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı"