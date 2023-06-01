Kesin sonuçlar açıklandı: Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kurulumuz seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 29-31 Mayıs 2023 tarihinde sona eren Cumhurbaşkanlığı 2. Oylamasına ilişkin itirazları dün kurulumuz değerlendirmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu itirazlar sonuçlandırılmıştır

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.