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29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:26:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:26:00

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 270 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 65 uyuşturucu içerikli hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler : kayseri uyuşturucu operasyonu narkotik
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