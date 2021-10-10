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10 Ekim 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 08:59:00

"Karşının taksisi" bağlandı

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İstanbul'da bir taksi şoförü, “Çocuğum üşüdü” diyen kadını almayı reddetti. Şikayet üzerine araç 3 gün bağlandı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir kadın, soğuk havada üşüyen küçük kızıyla eve gitmek için taksiye binmek istedi. Ancak zorba sürücü "Karşının taksisiyim" diyerek anneyle çocuğunu araca almadı.

Akşam'ın haberine göre, İstanbul Ataşehir'de önceki akşam soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen bir kadın yolcu, taksi sürücüsü tarafından geri çevrildi. Kadın, şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" diyerek ısrar etti. Ancak taksici buna rağmen, "Karşının taksisiyim" diyerek kadın ile küçük kızını araca almadı. Cep telefonuyla olay anını kaydeden kişinin, "Vatandaş 100 TL veriyor ama almıyor" derken, yanındaki başka bir kadının ise "Bizim buranın taksisi" dediği duyuldu. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, şikayet üzerine harekete geçen trafik ekipleri sürücüyü Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durdurdu.

TAKSİCİLİK YAPAMAYACAK

Yapılan incelemelerde taksinin belediye ruhsatının iptal edildiği belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşıyan taksici Muharrem Y.'ye bin 339 TL para cezası kesildi. Sürücünün ticari araç kullanma belgesi de İBB tarafından geçici süreyle askıya alındı.

Etiketler : İstanbul Ataşehir Bağcılar Halkalı Caddesi Muharrem Y
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