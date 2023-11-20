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Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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20 Kasım 2023 Pazartesi 15:13:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 15:13:00

Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, merkezi sistemle tek oturum şeklinde düzenlenen sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, Başöğretmenlik Sınavı ve Uzman Öğretmenlik Sınavı soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına Bakanlığın, "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Etiketler : meb kariyer basamakları sınav
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