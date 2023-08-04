VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz
Pentagon: Siber altyapımızı güçlendirecek yeni bir program başlattık
Küresel piyasalar tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Atama kararları Resmi Gazete'de
Beşiktaş Çarşı'da Esenyurt sahnesi
04 Ağustos 2023 Cuma 07:40:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 07:40:00

Karadenizli balıkçılar umutlu: Bu sezon hamsi yılı olacak

ABONE OL

Denizlerde, 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erecek.

Denizlerde, 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erecek. 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacak olan balıkçılar, aylar öncesinden başladıkları teknelerin ve ağların büyük bir bölümünde hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar, 1 Eylül avlanma sezonu öncesi palamut ve istavrit balığının görünmediğini, hamsi de ise işaretlerin iyi olduğunu ifade ettiler.

Etiketler : Karadenizli balıkçılar umutlu 1 Eylül Vira Bismillah
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Milano çıkarması

Milano çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX