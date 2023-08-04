Karadenizli balıkçılar umutlu: Bu sezon hamsi yılı olacak

Denizlerde, 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erecek. 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacak olan balıkçılar, aylar öncesinden başladıkları teknelerin ve ağların büyük bir bölümünde hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar, 1 Eylül avlanma sezonu öncesi palamut ve istavrit balığının görünmediğini, hamsi de ise işaretlerin iyi olduğunu ifade ettiler.

