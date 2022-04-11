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11 Nisan 2022 Pazartesi 14:43:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 14:43:00

Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'da "çığ" uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, akşam saatlerinde itibaren Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Giresun, Trabzo, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane'de ise yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel, su baskını, heyelan ile yükseklerde oluşabilecek buzlanma ve tipiye karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın güneyli rüzgarla beraber çığ tehlikesi oluşturabileceği uyarısında da bulundu.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel su baskını heyelan YAĞMUR
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