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20 Kasım 2023 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 07:00:00

Karadeniz'de hamsi bereketi

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Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin açıklarında avlanan tonlarca hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin açıklarında avlanan tonlarca hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü. Avlanan tonlarca hamsi, tezgahlara ulaştırılmak üzere bölgedeki limanlardan nakledildi. Balıkçılar, hamsi bolluğunu cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.
Etiketler : karadeniz hamsi bereket
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