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Karadeniz'de hamsi bereketi

Karadeniz'de hamsi bereketi

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin açıklarında avlanan tonlarca hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin açıklarında avlanan tonlarca hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü. Avlanan tonlarca hamsi, tezgahlara ulaştırılmak üzere bölgedeki limanlardan nakledildi. Balıkçılar, hamsi bolluğunu cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.