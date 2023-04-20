Enerjide bağımsızlık günü: Başkan Erdoğan'dan müjdeler peş peşe geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada katılımcıları selamlayarak, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

"İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır." diyen Başkan Erdoğan, bu projenin ilk adımının Ağustos 2020'de Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisinin vurduğu sondajla atıldığını hatırlattı.

Başkan Erdoğan, "TUNA-1 kuyusundaki bu sondajın ön verileri bize sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisinin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda rezerv miktarının 540 milyar metreküpe çıktığını dile getiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bu arada bir diğer saha olan ÇAYCUMA-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Tabii sadece keşifle kalmadık, Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. Yaklaşık bir yıl önce Karadeniz'in altında keşfettiğimiz gazı karaya taşıyacak hattın ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın haziranında önce sığ denizde, sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine, marttan itibaren sistemin testlerine başladık."

Başkan Erdoğan, yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururunun milletin tamamına ait olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreni ile bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız." diye konuştu.

"MUTFAK VE SICAK SU TÜKETİMİNDE KULLANILAN DOĞAL GAZI BİR YIL SÜREYLE ÜCRETSİZ VERECEĞİZ"

"Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji üssü haline getiriyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." diyerek, "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız." şeklinde konuştu.

Karadeniz doğal gazı Başkan Erdoğan'ın yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı

Karadeniz doğal gazı Başkan Erdoğan'ın Filyos'taki törende yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı.