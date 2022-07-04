Karadeniz gazı için geldi!

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için derin denizlerde boru serpme işlemini yapacak olan 'Castorone' isimli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışanla çalışmalar devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisine gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük bir kısmı 'Castorone' isimli dev gemi tarafından yapılacak. Sığ kesimlerde 'Castoro 10' isimli geminin yaptığı işlemlerin ardından 'Castorone' derin denize boruları serecek.

Derin denizde boru serpme işlemini yapacak olan 'Castorone' isimli gemi saat 6.00 sularında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 7.45 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyerek boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 'Castorone' isimli geminin 6 Temmuz tarihinde Filyos limanında olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 13 Haziran'da, Filyos'ta gerçekleşen törenle Karadeniz'e ilk borular indirilmişti. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün 'Bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız" demişti.

Derin denizlerde boru yerleştirme işlemini yapacak olan Bahama bayraklı "Castorone" isimli gemi, toplam 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığında olan geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik etti.