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02 Ekim 2023 Pazartesi 16:55:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 16:55:00

Karabağ'da ekili 100 hektarlık uyuşturucu tarlası bulundu

Kaynak: AA

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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeniler tarafından Hint keneviri ekilmiş 100 hektarlık tarla bulundu.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hocalı kasabası kırsalında Hint keneviri ekili 100 hektarlık tarlanın tespit edildiğini bildirdi.

Hacıyev, 30 yıllık işgal döneminde bölgede Ermenilerce uyuşturucu imalatında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği hususunun Azerbaycan hükümetince uluslararası kuruluşlarda gündeme getirildiğini fakat Erivan yönetiminin bunu kabul etmediğini belirtti.

İşgalden kurtarılan Cebrayıl, Fuzuli ve Zengilan illerinde de Ermenilerce uyuşturucu imalatında kullanılan bitkilerin yetiştirildiğine dair bulguların olduğuna dikkati çeken Hacıyev, Hocalı'da tespit edilen tarlanın, Azerbaycan topraklarının Ermenilerce suç faaliyetleri için kullanıldığını kanıtladığını vurguladı.

Etiketler : Azerbaycan Karabağ Bölgesi Hint keneviri
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