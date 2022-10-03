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03 Ekim 2022 Pazartesi 18:11:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 18:57:00

Kapsamlı çalışma, Ekim ayında Meclis'e getirilecek

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma hayatını sil baştan düzenleyecek çalışmalar için Ekim ayı kritik. Kamudaki sözleşmeli personele kadrodan, Emeklilikte Yaşa Takılanlara kadar farklı alanlarda tarihi adımlar için gözler Meclis'e çevrildi.

Çalışma hayatının neredeyse bütün alanlarına dokunan düzenlemeler için Ekim ayında çalışmalar hız kazanacak.

Hükumetin ajandasında sözleşmeli personele yönelik kadro çalışması başı çekiyor. Kapsamlı çalışma, ekimde Meclis'e getirilecek.

Çalışmalar 516 bin sözleşmeli personeli kapsıyor.

Çalışanların önemli beklentilerinin karşılandığı bir dönemde olduğumuzu belirten Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, "TBMM'de çalışma hayatı açısından ilk geniş kapsamlı yasa tasarısının sözleşmeli personelin kadro meselesi olacağı öngörülüyor. 90-95 bin taşeronun kadro meselesinin de yine bu dönemde halledileceği görülüyor" dedi.

EYT'DE TEKNİK ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Bir başka başlık ise 1999 yılındaki değişiklikle ortaya çıkan Emeklilikte Yaşa Takılanlar

6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT çalışmasında ise teknik çalışmalar tamamlandı.

Artık son aşamaya gelindi. Özel ekip bu ay çalışmalarına hız verecek, detayları aralıkta paylaşılacak.

Çalışmanın geniş kapsamlı olduğunu vurgulayan zengin, "Bu çok geniş kapsamlı bir çalışma. Çünkü SGK aktüerya dengesini gözetmek zorunda. Sistemin sürdürülebilir olmasını sağlayacak adımlar atılmak zorunda. Hem mali hem bütçe hesaplamaları gerekiyor'' diye konuştu.

DAR GELİRLİLERE İCRA DÜZENLEMESİ

Bunların yanı sıra Dar gelirlileri ve icralık olanları rahatlatacak torba teklif de Meclis Başkanlığı'na sunulacak ilk düzenlemelerden biri olacak.

Düzenleme ile yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan elektrik, su ve doğalgaz borçları icradan düşülecek.

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