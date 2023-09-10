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Kapkaç çetesi Diyarbakır Emniyetinden kaçamadı
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10 Eylül 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 09:45:00

Kapkaç çetesi Diyarbakır Emniyetinden kaçamadı

Kaynak: İHA

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Diyarbakır İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık ve kapkaç çetesi üyesi 10 şüpheli, “aport” operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele Projesi çerçevesinde hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan çete üyelerinin yerleri planlı çalışmalar neticesinde tespit edildi.

10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Firari hükümlü araması bulunan kardeşinin kimliğiyle yakalandı Zanlılardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.'nin Irak'a kaçma plana yaparken yakalandı.

Kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli parmak izinde A.D. olduğu ve kardeşinin de araması olduğu belirlendi. Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Etiketler : diyarbakır kapkaç hırsızlık çete
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