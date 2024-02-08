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08 Şubat 2024 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 08:30:00

Kandil'den mesaj geldi, adaylık bitti! "İttifakları devam ettirin"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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PKK elebaşı Karasu, “İttifakları sürdürmek gerekiyor” diyerek DEM Parti'ye 'CHP' mesajı yolladı. Elebaşının mesajı sonrası Başak Demirtaş İBB adayı olmaktan vazgeçti. Partisi ise "Mutabakata varamadık" açıklaması yaptı.

İsmi DEM Parti İBB adayı olarak geçen terör tutuklusu HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" dedi.

YARIN AÇIKLANACAK

DEM Parti'den yapılan açıklamada da, "Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde aday olmaması görüşüne varılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. Bu açıklamanın, PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun röportajının ardından gelmesi ise dikkat çekti. Terör örgütünün kanalına açıklamalarda bulunan elebaşı Karasu, "Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İBB adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini söyledi.

'İTTİFAKI TIRTIKLAYABİLİR'

Elebaşı açıklamalarına şöyle devam etti: "İttifak konusunda, ortaklaşma konusunda herkes hassas olmalı. En fazla da tabii ki Kürt halkı olmalı. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle ortaklaşarak, ittifakları güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor. Bazı çevreler ittifakları tırtıklayabilir, ittifaklar şöyle böyle diyebilirler. Kürt halkı bunlara kulak vermemeli. İttifakları tukaka eden, ittifakları kötüleyen anlayışlar Kürt dostu değildir. Bu bakımdan Kürtler, demokratik siyasette, bu seçim sürecinde esas yaklaşımını demokrasinin gelişmesi ve demokratikleşme doğrultusunda geliştirmeli ve tutumlarını koymalı."

Etiketler : dem parti pkk başak demirtaş mustafa karasu
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