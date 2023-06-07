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07 Haziran 2023 Çarşamba 14:05:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 14:05:00

Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Tepebaşı, polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Emniyet
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