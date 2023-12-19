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19 Aralık 2023 Salı 23:32:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 23:32:00

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

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Kahramanmaraş'ta 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi

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Etiketler : Kahramanmaraş DEPREM AFAD
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