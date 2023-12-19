Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Andırın (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-12-19
Saat:23:22:52 TSİ
Enlem:37.82444 N
Boylam:36.31889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/oL7KCBoFQz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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