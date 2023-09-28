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28 Eylül 2023 Perşembe 10:01:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 10:01:00

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yayınlanan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler : kahramanmaraş deprem gündem
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