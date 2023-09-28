Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yayınlanan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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