Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yayınlanan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.