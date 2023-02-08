Kahramanmaraş'ta depremden 60 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 60 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibi, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan Caddesi'nde yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında çalışma yapan ISAK ekibi, depremden yaklaşık 60 saat sonra 50 yaşındaki Gülten Soğuksu'ya ulaştı.

Enkazdan sağ çıkarılan Soğuksu, sağlık ekibine teslim edildi.