Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkımı sürüyor
Kaynak: AA
6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.
Depremler sonrası ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Ekipler, Hükümet Bulvarı'ndaki beş katlı binanın yıkım işlemlerini sürdürdü. Bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat etti.
Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkılma kararı bulunan 17 bina bugün yıkılacak.
- Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye'yi ziyaret edecek
- AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ın annesi vefat etti
- Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkımı sürüyor
- Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
- Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu! 5 ölü... Çok sayıda kişi kayıp
- Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi İran'a gitmeye çalışırken yakalandı