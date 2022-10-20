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20 Ekim 2022 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 14:45:00

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: DHA

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Richter ölçeğine 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 14.34'te oldu. Yerin 7.64 kilometre derinliğinde olan deprem, Kahramanmaraş kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve illerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin merkez üssünü ilçenin İğdeli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.

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