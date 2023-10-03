Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11,52'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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