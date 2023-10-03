Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11,52'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.