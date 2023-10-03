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03 Ekim 2023 Salı 12:31:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 12:31:00

Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11,52'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Etiketler : kahramanmaraş göksun deprem afad
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