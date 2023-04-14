VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün
Musk'ın trol hesaplarla mücadele birimini dağıtması Çinli ve Rus hesapların güçlenmesine neden oldu
Arap ülkeleri, Esed rejimiyle yakınlaşıyor
Bosnalı Sırp lider Dodik'in tekrarladığı "ayrılıkçı söylemler" tepki çekiyor
Almanya nükleer enerjiden vazgeçerken, Avrupa ülkeleri bu alandaki faaliyetlerini artırıyor
Merkezi Kayıt Kuruluşu ilk çeyrek panoramasını paylaştı
14 Nisan 2023 Cuma 11:28:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 11:28:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti

ABONE OL

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : süleyman soylu deprem kahramanmaraş
Kamera arkasına geçti

Kamera arkasına geçti
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat
Lüks cipiyle kaza geçirdi

Lüks cipiyle kaza geçirdi
Karahan'a hacker şoku

Karahan'a hacker şoku
Aceleci Burcu

Aceleci Burcu
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat
Ameliyatı başarılı geçti

Ameliyatı başarılı geçti
Oğlum Brad Pitt gibi

Oğlum Brad Pitt gibi
'Firarım Ben'in sözlerini unuttu

'Firarım Ben'in sözlerini unuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX