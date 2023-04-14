14 Nisan 2023 Cuma 11:28:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 11:28:00
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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