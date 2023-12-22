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32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
22 Aralık 2023 Cuma 08:20:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 08:20:00

Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 32 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, mücadeleye güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde eş zamanlı olarak Kahramanlar-34 operasyonları düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, aralarında İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu bu illerde 304 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya deaş operasyon
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