Kahraman kadınlar

Elif Bütün eğitimlerdeki durumların, gerçek hayatta karşılaştıklarıyla çok farklı olduğuna işaret ederek, "Olay karşısında tepki verme süremiz, üzülme, ortama alışma gibi bir şey olmadı" dedi.

EĞİTİMLERİ 6 AY ÖNCE BİTMİŞTİ

* Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli 6 kadın arama kurtarma teknisyeni, ilk görevleri olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağladı. Kentte yaklaşık 6 ay önce eğitimlerini tamamlayıp göreve başlayan Buse Gül Çayırlık, Çağla Kirik, Esmegül Ünsal, Elif Bütün, Dilan Ontaç ve Esra Dübüş, Erzurum AFAD'daki 80 kişilik ekiple Hatay'a gitti.

DİNLENMEK AKILLARINA GELMEDİ

* Arama kurtarmadaki ilk görevlerinde cesurca enkaz altına girip çok sayıda kişinin kurtarılmasını sağlayan kadın kahramanlar, kente döndü. Kadın arama kurtarma ekibi, ilk görev yerleri olan deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı. Arama kurtarma ekibindeki Esra Dübüş, "1 saatlik uykuyla hatta dinlenmeyle gecelerimizi geçirdik. Hiçbir şekilde aklımıza yemek, dinlenmek ve başka bir şey gelmedi" dedi.