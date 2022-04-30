Kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı

Kaçak fiyaskosu! Kılıçdaroğlu'nun algı oyunu yine tutmadı
Kaynak: Yenişafak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik' üzerinden giriştiği algı oyunları birer birer deşifre oluyor. Kılıçdaroğlu'nun son ziyaret ettiği evin 2 gün önce elektriğinin kesildiği ve hanenin kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.
Elektrik faturaları üzerinden halkı tahrik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün elektriği kesilen bir evdeydi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaret partisinin sosyal medyasında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Okmeydanı'nda, maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik borcunu ödeyemeyen ve 10 gün önce elektrikleri kesilen 3 çocuklu Gökay ve Ayşe Taflan çiftinin yaşadığı eve giderek dayanışma ziyaretinde bulundu" ifadeleri ile paylaşıldı.
3 GÜN ÖNCE KESİLDİ
Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği hanenin elektriğinin 10 gün değil ziyaret gününden 2 gün önce ve kaçak kullanımdan dolayı kullanıma kapandığı öğrenildi. Okmeydanı'ndaki evin elektriğinin 26 Nisan saat 13.00'te kesildiği tespit edildi.
KAÇAK KULLANDI
Elektrik şirketinin dün yaptığı incelemede söz konusu hanenin 26 Nisan'dan itibaren 18 kilovatsaat kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında da şalterin indirildiği belirlendi.
ANKARA'DA DA AYNI OLAYI YAŞADI
Kılıçdaroğlu Ankara'nın Keçiören ilçesinde gittiği bir evde de elektriğin 4 aydır kesik olduğunu söylemişti. Ziyaret tarihinde hanenin elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiş, Kılıçdaroğlu eve gittiğinde ise şalterin indirildiği ortaya çıkmıştı.
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