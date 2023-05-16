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16 Mayıs 2023 Salı 11:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 11:30:00

Kabinenin 16 üyesi yeniden Meclis'te

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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AK Parti seçimlerden yüzde 35,5 oy oranıyla birinci parti çıkmayı başardı. Milletvekili adayı gösterilen kabinenin 16 üyesi, yeni dönemde milletvekili olarak Meclis'te yer alacak.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti yüzde 35.5 oyla birinci parti oldu. AK Parti'nin kabine üyeleri de TBMM'nin yolunu tuttu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir, Gençlik ve Spor Bakan M. Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu.

Etiketler : seçim ak parti milletvekili kabine meclis
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