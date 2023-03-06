Kabinede gündem deprem ve seçim

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Bazı bakanların deprem bölgesinde olması nedeniyle toplantıya katılmayacağı belirtiliyor. Kabine'nin gündeminde 11 ili sarsan deprem felaketi var. Konuyla ilgili toplantıda çalışmaların masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşecek ve ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacak. Bölgenin yeniden inşası da masaya yatırılan konulardan olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yıl içinde konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli, güvenli yapının inşasını sağlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

FAHİŞ KİRA SORUNU

Kabinede yer alacak önemli başlıklardan bir tanesi de depremin ardından tekrar ortaya çıkan fahiş kira artışı sorunu. İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alınması bekleniyor.