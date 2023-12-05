VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu duyurdu: Tayland'la ticaret hacmi, 1,8 milyar dolara ulaştı
Yanardağ patlamasında can kaybı artıyor
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
AB mahkemesi, Fransız devinin 120 milyon avroluk vergi borcunu sildi
Mozambik'te 153 kişinin öldüğü kolera salgınında 1100 yeni vaka tespit edildi
DSÖ'den yürek yakan Gazze raporu: Her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor
05 Aralık 2023 Salı 15:46:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 15:46:00

Kabine yarın toplanıyor: Yeni asgari ücret ve ekonomi masada!

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabinenin yarın toplanması bekleniyor. Toplantının gündeminde, Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da olacak.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

ANKARA-ATİNA HATTINDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

Etiketler : kabine asgari ücret başkan erdoğan
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX