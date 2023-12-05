Kabine yarın toplanıyor: Yeni asgari ücret ve ekonomi masada!
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabinenin yarın toplanması bekleniyor. Toplantının gündeminde, Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da olacak.
Cumhurbaşkanlığı kabinesinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.
ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET DE GÜNDEMDE
Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.
ANKARA-ATİNA HATTINDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.
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- Kabine yarın toplanıyor: Yeni asgari ücret ve ekonomi masada!