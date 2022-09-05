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05 Eylül 2022 Pazartesi 19:46:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 19:46:00

Kabine toplantısı başladı: Yunanistan'ın Ege'de artan tacizleri gündemde

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplandı. Toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler değerlendiriliyor. Yunanistan'ın Ege'de artan tacizlerine karşı Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınıyor.

Ekonomideki gelişmeler, dar gelirlilere nefes aldıracak çalışmalar ve Yunanistan'ın Ege'de artan tacizleri...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, saat 19.30'da Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantının öncelikli gündemi ekonomi. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendiriliyor.

SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN GERİ SAYIM

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor.

Detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak. Kabine'de projeye ilişkin son çalışmalar görüşülüyor.

YUNANİSTAN'IN GERİLİMİ TIRMANDIRAN ADIMLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınıyor.

BM GENEL KURULU'NA SESLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay yoğun bir diplomasi yürütecek. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ardından Özbekistan'da Şanghay Beşlisi Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan'ın daha sonraki durağı ise ABD olacak. Erdoğan, BM Genel Kurulu'na seslenecek, liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda değerlendiriliyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan BM Yunanistan
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