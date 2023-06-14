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14 Haziran 2023 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 07:45:00

Kabine toplantısı başladı

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Yeni dönemin ikinci Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı

Yeni dönemin ikinci Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabinesi recep tayyip erdoğan ekonomi afet bölgesi asgari ücret
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