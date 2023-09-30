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30 Eylül 2023 Cumartesi 10:51:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 10:51:00

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

Kaynak: AA

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattın bazı kısımlarında seferlerde aksamaların yaşandığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : kabataş bağcılar tramvay arıza
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