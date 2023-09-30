Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattın bazı kısımlarında seferlerde aksamaların yaşandığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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- Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza