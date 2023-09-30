Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.