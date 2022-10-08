VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pop ile arabesk birleşti
Konyalıları coşturdu
Farkındalık buluşması
Akustik atılım
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Kıbrıs'ta tehlikeli oyun!
Online dolandırıcılar iş başında... Araç kiralamada büyük vurgun!
Memur ve memur emeklisine müjde!
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 3 yıl geçti
Sırbistan'da yaşayan fotoğrafçı Surovi geleneksel kıyafetleri modern zamanla harmanlıyor
Pakistan'daki selzedelerle dayanışma kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi
Fransa, İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı
PTT'nin 2030 hedefi filosunun yüzde 80'ini elektrikli araca dönüştürmek
İŞKUR'un aktif iş gücü programlarına kadın ilgisi
Türkiye yıllık 1,8 milyar dolarlık yeşil tahvil potansiyeline sahip
Pierre Gasly, gelecek yıldan itibaren Alpine'de
Enerji anlaşmazlıkları ABD'nin Suudi Arabistan'la ilişkilerini etkiler mi?
Kapadokya'daki "Kahve Müzesi" Türk kahvesini dünyaya tanıtacak
Jandarma bir ayda 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
"Türk uzay yolcusu"nun seçiminde sona yaklaşıldı
Miçotakis'ten 'Atma Ziya' pozu
Türkiye'den Eurofighter Typhoon ile mesaj!
Anastasiadis benimle görüşmek için araya birilerini soktu
ABD'den Türkiye'ye sürpriz ziyaret
08 Ekim 2022 Cumartesi 12:23:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 12:23:00

Jandarma bir ayda 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Jandarma Genel Komutanlığı, bir ayda 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, jandarmanın sorumluluk alanında terörle mücadele kapsamında ülke genelinde 1-30 Eylül tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 73 terörist etkisiz hale getirildi, 165 ateşli silah, 285 bin 469 mühimmat, 359 kilogram patlayıcı, 22 patlayıcı ve 505 önemli malzeme ele geçirildi.

Yol kontrol ve arama tarama faaliyetlerinde ise 4 milyon 249 bin 614 araç ile 8 milyon 494 bin 356 kişi sorgulandı, 617 araçla ilgili işlem yapıldı.

Sorgulamalar kapsamında, aranan 21 bin 249 kişi yakalandı, kayıp 232 yetişkin ve 76 çocuk bulundu.

Faaliyette, 193 silah, 2 bin 674 mühimmat, 120 bin 46 uyuşturucu madde, 1712 uyuşturucu hap, 11 bin 655 kök Hint keneviri, 654 tarihi eser ile kaçak olduğu belirlenen 119 bin 747 paket sigara, 1134 litre akaryakıt, 654 cep telefonu, 1908 litre içki ve 5 bin 706 emtia ele geçirildi.

1480 kaçakçılıkla mücadele operasyonu

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusunda yapılan çalışmalara yönelik ise 1480 operasyon düzenlendi. Bu kapsamında yakalanan 2 bin 33 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

Operasyonlarda, 11 bin 569 litre akaryakıt, 56 bin 414 litre içki, 195 bin 308 paket sigara, 14 uzun namlulu silah, 188 tabanca, 382 av tüfeği ve 6 bin 949 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 177 kişi tutuklandı

Jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise 2 bin 864 olaya müdahale edildi, yakalanan 3 bin 48 şüpheliden 177'si tutuklandı.

Bu kapsamda, 6 bin 325 kilogram esrar, 539 kilogram skunk, 98 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 134 kilogram metamfetamin, 3 bin 478 kilogram captagon, 4 bin 363 kilogram ecstacy ve 24 milyon 433 bin 862 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Etiketler : jandarma OPERASYON PKK
Bildiğimi okurum

Bildiğimi okurum
Fotoğraf sevdası

Fotoğraf sevdası
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Modumu arabeskle yakalıyorum

Modumu arabeskle yakalıyorum
‘Balkan Ninnisi'ne Rumeli ödülü

‘Balkan Ninnisi'ne Rumeli ödülü
Kendimi izlerken eleştiririm

Kendimi izlerken eleştiririm
Aşk acısı teklisi

Aşk acısı teklisi
Evlilik sonrası yeni anlaşma

Evlilik sonrası yeni anlaşma
Dijitalden sinemaya

Dijitalden sinemaya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX