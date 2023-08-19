İzmirli'nin çilesi bitmiyor! İşçilerin maaşını taksite bağladılar

CHP'li İzmir Büyükşehir, Buca, Bayraklı, Bornova Belediyelerinin ardından Narlıdere Belediyesi'nde maaş krizi yaşandı. Maaşların 2-3 taksitle ödendiğini belirten temizlik işleri çalışanları 2 saat iş bıraktı. Narlıdere'de örgütlü Belediye İş Sendikası sorunun çözülmemesi halinde eylemlerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini açıkladı.

ÇÖP SORUNU ÇIKACAK

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arısında imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamayan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 18 bin işçinin başlattığı iş bırakma eylemi CHP'li diğer ilçe belediyelerine de sıçradı. Yüksek enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini belirten Bayraklı, Buca ve Bornova Belediyesi işçileri, maaşlarda düzenleme talep etti. Belediye başkanlarının işçilerden gelen taleplere sessiz kalması üzerine geçtiğimiz günlerde belediye çalışanları eylem yapmıştı. Bayraklı'da gün boyu temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya çıkmayınca cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu.

'TAM MAAŞ VERİN'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde başlayan daha sonra Bayraklı, Buca ve Bornova'ya sıçrayan eylemlerin adresi bu sefer de Narlıdere oldu. Maaşlarının taksit taksit ödendiğini öne süren işçiler dün sabah 2 saat süreyle iş bıraktı. Narlıdere Belediyesi şirketi Nar Bel'de çalışan temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler her gün sabah erkenden çıktıkları çöp toplama işine 2 saat gecikmeli başladı. Narlıdere Belediyesi'nde örgütlü Belediye İş Sendikası, taleplerinin karşılanmaması durumunda önümüzdeki günlerde eylemlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Aylıklarının taksit taksit ödendiğini belirten işçiler, belediye yönetimi ile imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerinin ise öngörülen sürede yatırılmadığını belirtti. İçeride kalan alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini belirten işçiler belediye yönetiminden bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi.

'KOVARIZ' TEHDİDİ

Bir diğer iş bırakma eylemi ise Ankara Yenimahalle Belediyesi'nde yaşandı. İşçiler, ek zam talebiyle iş bıraktı. İnsanca yaşayacakları temel bir ücret isteyen işçiler, talepleri karşılanıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti. Ancak belediye, hakkını arayan işçileri tehdit ederek iş bırakanları tazminatsız şekilde işten atacağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Kanun dışı greve katılan, böyle bir grevin yapılmasını teşvik edenlerin hizmet akitlerini, fesih ihbarına lüzum olmadan ve herhangi bir tazminat ödemeye mecbur bulunmaksızın fesih edileceği ve kanuni lokavt hakkımızın ilan edileceği çalışan tüm işçilerimize ihtaren bildirilir" denildi.