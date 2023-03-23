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23 Mart 2023 Perşembe 15:04:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 15:04:00

İzmir'in gönüllü polisi Sinan Amca

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Engelli vatandaş Sinan Mendi (69) üniforması ve düdüğü ile caddeleri arşınlayarak trafik kurallarına uymayanları karalama defterine not ediyor, hatalı vatandaşlara hayali cezalar yazıyor. Eski İzmir Caddesi'nin sevilen yüzü Mendi, bölgenin adeta gönüllü polisi gibi çalışıyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi'nde tek başına yaşayan 69 yaşındaki engelli Sinan Mendi, tüm gününü üniforması ve düdüğü ile Eski İzmir Caddesi'nde geçiriyor. Elindeki karalama defterine hayali cezalar yazan Mendi, trafik kurallarını ihlal eden vatandaşları uyarıyor. Bölgede gönüllü polislik yapan Mendi, mahalledeki pek çok kişi tarafından tanınıyor. Caddede can güvenliğini sağlamak için koşturduğunu belirten Mendi, "İnsanların canının yanmasını istemiyorum. Direksiyonda çocukları görüyorum, çocukları kurtarıyorum. Emniyet kemeri takmayanlara, alkol alanlara, kaldırıma park eden arabalara bakıyorum. Emniyet müdürü de Cumhurbaşkanımız da benden memnun" dedi.

"HATA YAPANLARA KENDİNCE CEZA YAZIYOR"

Mahalleli Garip Vurgun da Mendi'nin hikayesini şu sözlerle anlattı: "İzmir'in Bozyaka bölgesine o bakıyor. Elindeki defteri bir günde dolduruyor. Her gün bir defteri bitiriyor. Plakaları not eder, kask takmayanları, hatalı park edenleri uyarır. Uyardığı kişileri defterine not eder. Dinlenmeden çalışır. Hata yapanlara kendince ceza yazıyor. Bu yazdığı cezaları Cumhurbaşkanı'na gönderdiğini söylüyor. Kendisi Cumhurbaşkanı'nı çok seviyor. Sinan Amca tek başına küçük bir odada yaşıyor. Barınmasını, yemeğini çevredeki vatandaşların desteği ile sağlıyor. Kimseden para almadan gün boyunca caddeyi dolaşıyor. Onu burada herkes tanır. Maaş almaz, gönüllü çalışır."

Etiketler : izmir gönüllü polis sinan amca

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