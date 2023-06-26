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26 Haziran 2023 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 07:31:00

İzmir'in Buca ilçesinde deprem!

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İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in Buca ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.37'deki depremin derinliği 10,78 kilometre olarak ölçüldü.

Etiketler : İzmir Buca ilçesi deprem
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