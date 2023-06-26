İzmir'in Buca ilçesinde deprem!
İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'in Buca ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.37'deki depremin derinliği 10,78 kilometre olarak ölçüldü.
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