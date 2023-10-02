İzmir'den İstanbul'a hayat nakli

İzmir'de bebeğini 35 haftalıkken dünyaya getirmesinin ardından tümör nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen anneden alınan akciğer, İstanbul'da 49 yaşındaki hastaya nakledildi. Sağlık Bakanı Koca "Organ bağışı kararları her türlü takdirin ve minnettarlığın üstündedir" dedi.

SEZARYEN DOĞUM YAPTI

İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Sünterler, 10 yıl önce nakli yapılan tek akciğerle hayata bağlanmıştı. Ancak son zamanlarda yaşadığı rahatsızlıklar yeniden nakil gerektirdi. 23 yaşında bir kız babası Sünterler'i hayata bağlayan organ bağışı 28 yaşında beyin ölümü gerçekleşen bir anneden geldi. İzmir'de 35 haftalık hamileyken bebeği sezaryen doğumla alınan anne, acil doğumunun ardından beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı.

AİLESİ BAĞIŞ KARARI ALDI

Tümör ameliyatından sonra annenin beyin ölümü gerçekleşti. Genç annenin organları ailesi tarafından bağışlandı. Anneden alınan akciğer, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki operasyonla 49 yaşındaki Mehmet Sünterler'e nakledildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı akciğer nakline ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Organ bağışının hayatları nasıl kurtarabileceğinin bir örneğinin daha görüldüğünü vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Büyük umutlarla beklenen organ İzmir'den geldi. Beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki bir donörün organlarının ailesi tarafından bağışlanması, nakil için bekleyen hastanın hayatının kurtarılmasını sağladı."