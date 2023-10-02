VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da depremlerdeki yıkımlarla ilgili ilk dava açıldı
"Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşaca...
Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlüklerle ilgili yakalanan 34 şüpheli adliyede
Hollanda, havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği nedeniyle 5,5 milyon avro tazminat ...
İhracatta "deniz yolu" tercihi değişmedi
İstinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü
02 Ekim 2023 Pazartesi 07:22:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 07:22:00

İzmir'den İstanbul'a hayat nakli

ABONE OL

İzmir'de bebeğini 35 haftalıkken dünyaya getirmesinin ardından tümör nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen anneden alınan akciğer, İstanbul'da 49 yaşındaki hastaya nakledildi.

İzmir'de bebeğini 35 haftalıkken dünyaya getirmesinin ardından tümör nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen anneden alınan akciğer, İstanbul'da 49 yaşındaki hastaya nakledildi. Sağlık Bakanı Koca "Organ bağışı kararları her türlü takdirin ve minnettarlığın üstündedir" dedi.

SEZARYEN DOĞUM YAPTI

İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Sünterler, 10 yıl önce nakli yapılan tek akciğerle hayata bağlanmıştı. Ancak son zamanlarda yaşadığı rahatsızlıklar yeniden nakil gerektirdi. 23 yaşında bir kız babası Sünterler'i hayata bağlayan organ bağışı 28 yaşında beyin ölümü gerçekleşen bir anneden geldi. İzmir'de 35 haftalık hamileyken bebeği sezaryen doğumla alınan anne, acil doğumunun ardından beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı.

AİLESİ BAĞIŞ KARARI ALDI

Tümör ameliyatından sonra annenin beyin ölümü gerçekleşti. Genç annenin organları ailesi tarafından bağışlandı. Anneden alınan akciğer, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki operasyonla 49 yaşındaki Mehmet Sünterler'e nakledildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı akciğer nakline ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Organ bağışının hayatları nasıl kurtarabileceğinin bir örneğinin daha görüldüğünü vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Büyük umutlarla beklenen organ İzmir'den geldi. Beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki bir donörün organlarının ailesi tarafından bağışlanması, nakil için bekleyen hastanın hayatının kurtarılmasını sağladı."

Etiketler : Organ bağışı Tümör ameliyatı Mehmet Sünterler
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX