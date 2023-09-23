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23 Eylül 2023 Cumartesi 19:53:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 19:53:00

İzmir'de terör operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İzmir İl Jandarma Komutanlığının terör örgütlerine yönelik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet yürüten 1, PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen 15 ve terör örgütleri THKO, THKP/C, TKP/ML ve DHKP/C propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli olmak üzere 20 şüpheliye yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler : izmir izmir terör operasyonu operasyon
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