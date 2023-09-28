VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tunç'tan AİHM'e FETÖ kararı tepkisi: Yetkilerini aştılar
FETÖ terör örgütü üyesi eski albay saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
AYM, ek MTV başvurusunu reddetti
Hac kuralarının tarihi belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatları: 58 terörist öldürüldü
TEKNOFEST İzmir'in coşkulu kalabalığı FPV dron ile görüntülendi
28 Eylül 2023 Perşembe 10:11:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 10:11:00

İzmir'de TEKNOFEST ikinci gün etkinlikleri başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de ikinci gün etkinlikleri başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de ikinci gün etkinlikleri başladı.

AA'nın 9. kez global iletişim ortağı olduğu Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'in ikinci gününde ana sahnede "Hayata Bağlan Korosu", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali", "Sahne Senin", Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" takip edilebilecek.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Paydaş-Sponsor Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

"TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri" ile paydaş ve sponsorların düzenlediği katılımcı atölyeleri de gün boyunca sürecek.

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" alanlarındaki girişimlerin tanıtılacağı etkinlikte Deneyap kapsamında da ülke genelinden başarılı öğrencilerin oluşturduğu takımlar "Makeathon" ve "Fikir Maratonu"nda mücadele edecek.

İzleyicilerin dün ilgiyle takip ettiği hava gösterileri bugün de sürecek. Saat 10.00'da paraşüt atlayışları ile başlayacak gösterilerde gün içinde Türk Yıldızları, Solotürk, Gyrocopter, Bayraktar TB2, BEL-429 (Üzüm Salkımı), Bayraktar Akıncı, S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunacak.

Etiketler : teknofest izmir etkinlik
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX