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18 Nisan 2024 Perşembe 10:13:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 10:13:00

İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: AA

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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu içeriklerde isimleri geçen, Bank Asyada artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 12 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Merkez ilçeler ile Menemen, Menderes ve Bergama ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Etiketler : izmir fetullahçı terör örgütü gözaltı
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