İzmir'de belediye iştiraki iki şirketin çalışanlarından 1 günlük iş bırakma eylemi

Kültürpark'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet birimi önünde toplanan işçiler adına basın açıklaması yapan Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, nisan ayında imzalanan TİS ile 18 bin işçiye geriye dönük alacaklarının 90 gün içinde ödenmesinin kararlaştırıldığını ancak ödeme yapılmadığını ifade etti.

İşveren yetkilileri ile defalarca görüştüklerini, dün gece yarısı üyelerin hesabına geriye dönük ödemelerden 5 bin lira yatırıldığını anlatan Gül, bunu kabul etmediklerini, bugün iş bırakarak taleplerine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Gül, şunları kaydetti:

"Dün işveren yetkilileriyle yaptığımız görüşmede 31 Ağustos'ta ödemelerin tamamını yatırmaya çalışacaklarını, tamamını yatıramadıkları takdirde bir kısmını önümüzdeki süreçte ödeyeceklerini tarafımıza ilettiler. Elbette ki yaşanılan ekonomik sıkıntının farkında olduğumuzu, ancak bizlere belirtilen ödeme takvimi konusunda sağlıklı ve gerçekçi adımlar atılmasını talep ettik. Buradan bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, ödemeler hususunda önceliğin biz emekçiler olduğunu hatırlatıp geriye dönük ödemelerimizin en kısa sürede hesaplarımıza geçmesi gerektiğini haykırıyoruz. Bu haklı taleplerimiz ciddiye alınmadığı takdirde önümüzdeki günlerde hareketliliği büyüterek sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna buradan bildiriyoruz."

İzmir'de dün de metro ve tramvay hatlarını işleten İzmir Metro AŞ ile Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıkmıştı.