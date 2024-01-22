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İzmir'de arabalı vapur seferleri tekrar başladı
22 Ocak 2024 Pazartesi 16:39:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 16:39:00

İzmir'de arabalı vapur seferleri tekrar başladı

Kaynak: AA

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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, 16.30'dan itibaren arabalı vapur seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği duyuruldu.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 10.40 itibarıyla Üçkuyular İskele'den yapılan arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.

Etiketler : vapur seferleri olumsuz hava İzmir
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