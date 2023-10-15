VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir Şehir Hastanesi yarın hasta kabulüne başlıyor
Gazze, ablukanın 9. gününde: 2 bin 670 kişi hayatını kaybetti
Gazze için diplomasi trafiği: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Düzce, 3.9 ile sallandı
BM'den Sudan raporu: 9 bin kişi yaşamını yitirdi, 5,6 milyon kişi yerinden oldu
Kassam Tugayları, İsrail'i 20 füzeyle hedef aldı
15 Ekim 2023 Pazar 21:25:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 21:25:00

İzmir Şehir Hastanesi yarın hasta kabulüne başlıyor

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin yarın hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin yarın hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi'nin, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip olduğunu belirtti.

Toplam kapalı alanı 628 bin 15 metrekare olan hastanenin, 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım ve 30 diyaliz yatağının bulunduğu bildiren Koca, şunları kaydetti:

"İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile birlikte kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve iperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor. Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi yarın hasta kabulüne başlıyor. İzmir Şehir Hastanesi hayırlı olsun."

Etiketler : izmir şehir hastanesi hasta kabulü sağlık bakanı
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX