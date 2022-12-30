İzmir Buca'da deprem meydana geldi
İzmir Buca'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi.
EMSC saat 10:20'de İzmir'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Sosyal medyada da bazı kullanıcıların deprem hissettiklerine dair açıklamalar yaptı.
Henüz AFAD ya da Kandilli'den ise depremin büyüklüğüyle ilgili açıklama gelmedi.
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