İzmir Buca'da deprem

İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi.

EMSC saat 10:20'de İzmir'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Sosyal medyada da bazı kullanıcıların deprem hissettiklerine dair açıklamalar yaptı.

Henüz AFAD ya da Kandilli'den ise depremin büyüklüğüyle ilgili açıklama gelmedi.