İzmir Aliağa Limanı'nda 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İsrail'in Hayfa Limanı'ndan gelen bir gemi ekiplerce takibe alındı.

Detaylı arama yapılan geminin makine dairesi ve yakıt tankına yönelik ölçüm işlemi gerçekleştirildi. Ölçüm işlemi sonucunda geminin yakıt tankındaki 105 ton akaryakıtın 51 tonunun beyan edilmeyerek kaçakçılığa konu olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen 51 ton akaryakıtın piyasa değerinin 2 milyon 227 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmaya Aliağa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediliyor.