VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Evlilik öncesi SMA taramalarıyla 1 milyondan fazla kişiye ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda elektrik enerjisi üretimi için ıslak testlere başlandı
Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen ve 3 Türk vatandaşı yakalandı
MSB'den Gaziler Günü'ne özel "100. Yıl Marşı" paylaşımı
Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
16 Eylül 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 14:15:00

İzmir Aliağa Limanı'nda 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir Aliağa Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 51 ton kaçak akaryakıta el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İsrail'in Hayfa Limanı'ndan gelen bir gemi ekiplerce takibe alındı.

Detaylı arama yapılan geminin makine dairesi ve yakıt tankına yönelik ölçüm işlemi gerçekleştirildi. Ölçüm işlemi sonucunda geminin yakıt tankındaki 105 ton akaryakıtın 51 tonunun beyan edilmeyerek kaçakçılığa konu olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen 51 ton akaryakıtın piyasa değerinin 2 milyon 227 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmaya Aliağa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediliyor.

Etiketler : ticaret bakanlığı gümrük muhafaza izmir aliağa limanı kaçak akaryakıt
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX