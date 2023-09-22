İtfaiyenin her tatbikatı gerçek gibi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 'İtfaiye Personeli Mesleki Eğitimi' programı düzenlendi. Hakkari, Uşak, Yalova, Batman, Zonguldak, Amasya, Erzincan, Şırnak, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale ve Sinop'tan Bursa'ya gelen 15 itfaiyeci, Küçükbalıklı'daki İtfaiye Eğitim Merkezi'ndeki zorlu parkurda 3 haftalık eğitime tabi tutuldu. Eğitim merkezinde yangına müdahale, trafik kazanında araçta sıkışan yaralının kurtarılması, halatla yüksekten inme gibi zorlu eğitimleri gören itfaiyeciler, bunun yanı sıra Uludağ Softaboğan ve Mustafakemalpaşa Suuçtu şelalesinde yaralı kurtarma ve Karacabey boğazında da temel cankurtaran eğitimlerine katıldı. İlk kuru başarıyla tamamlanan eğitimler, toplam 3 kur sürecek.