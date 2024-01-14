İtfaiyeden şirketine göre rüşvet tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki rüşvet şebekesiyle ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. İşyeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesini 45 bin lira rüşvet karşılığında denetim koşullarına uymayarak hileyle veren zanlıların Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nda görevli olduğu öğrenildi. Rüşvetçi personelin, başvuru yapan firmanın potansiyeline göre fiyat biçtiği; mali kapasitesi yüksek şirkete 100 bin liradan kapı açtıkları tespit edildi. Şebekenin mali yapısı zayıf durumda olan kuruluşlara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR



İstanbul ve Kayseri'deki eşzamanlı operasyonlarda biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB sağlık teknisyeni toplam 18 zanlı gözaltına alınırken; firari 2 kişinin hâlâ arandığı öğrenildi. Şüphelilerin Mali Şube'deki ifade işlemleri devam ediyor. Öte yandan şebekenin en az 170 ayrı rüşvet olayına karıştığı, el konulan dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü; yeni bilgi ve belgeler ışığında operasyonun genişleyebileceği iddia edildi.

ERBERK'TEN DE PARA ALMIŞLAR



Soruşturmaya eski Türkiye güzeli Neşe Erberk'in adı da karıştı. Rüşvetçi itfaiyecilerin Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi adlı kuruluştan da para aldığı iddia edildi. Erberk'in yurt genelinde kendi adını taşıyan 35'e yakın anaokulu bulunuyor.