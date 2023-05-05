İsveç tarihinde bir ilk yaşandı! PKK'ya beklenmedik darbe

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan bir kişinin "teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçlarından" birkaç hafta içinde yargılanacağı bildirildi.

Devlet radyosu SR'nin haberinde, İsveç tarihinde ilk kez bir kişinin terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamaktan yargılanacağı belirtildi.

SR'ye açıklama yapan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Araştırıldıkça soruşturma derinleşiyor." ifadelerini kullandı.