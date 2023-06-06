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06 Haziran 2023 Salı 09:36:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 09:36:00

İsveç için karar günü: Kritik gün 12 Haziran!

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İsveç'in NATO üyeliği için zaman daralırken dünyanın gözü 12 Haziran'da yapılacak Türkiye-İsveç-NATO üçlü toplantısına çevrildi. Türkiye, İsveç'e, muhtıra maddeleri yerine getirilmeden onay vermeyeceğini ifade ederken, “Uygulamaları görelim” diyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak ve İsveç'in NATO üyeliği konusunu müzakere etmek üzere Türkiye'ye geldi.

Başkan Erdoğan ile önceki gün görüşen Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını belirterek İsveç'te 1 Ocak'ta değişen anayasa ve 1 Haziran'da devreye giren terörle mücadele yasasına işaret etti. Türkiye İsveç'in üyeliği için Madrid'de imzalanan üçlü muhtıradaki maddelerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Anayasa değişikliği ve terörle mücadele yasası olumlu görülürken, uygulamada neler olacağının izlenmesi gerektiği hususuna vurgu yapılıyor.

'UYGULAMAYI GÖRELİM'

Sabah'ın haberine göre, İsveç'in muhtıra maddelerinde ilerleme kaydedip kaydetmediği hususu 12 Haziran'da Türkiye-İsveç- NATO üçlü toplantısında masaya yatırılacak. Ankara, bu toplantıya NATO'nun da katılmasının hangi maddelerin yerine getirilip getirilmediğinin net şekilde görülmesi konusunda önem taşıdığını kaydediyor. Öte yandan 1 Haziran'da terörle mücadele yasasının uygulamaya girdiği İsveç'te 4 Haziran'da terör sempatizanlarınca gösteri düzenlenmesine izin verildi.

Başkan Erdoğan'ı tebrik etmek üzere arayan liderlerden ABD Başkanı Joe Biden da görüşmede İsveç'in NATO üyeliği hususunu dile getirmişti. Türkiye, terörle mücadele yasanın yürürlüğe girmesinin yeterli olmadığını belirterek, yasa kapsamında hangi adımların atılacağını izlemek istiyor. Ankara "İsveç bu konuda kararlı ise gereğini yapar" düşüncesini taşıyor.

İSVEÇ İÇİN HAYATI ÖNEMDE

Terörle mücadele hususunda, Finlandiya'da olduğu gibi NATO üyeliği gerçekleşse dahi terörle mücadele işbirliğini devam ettirmek amacıyla Türkiye ile toplantılar sürecek. Terörle mücadelenin bir anlık değil daimi bir süreç olması nedeniyle bu konuda kurulan mekanizmanın sürekliliğinin gerektiği kaydediliyor. NATO ve İsveç, 11-12 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan Vilnius'taki zirveye İsveç'in de müttefik olarak katılması arzusunu dile getiriyor. Bu noktada 12 Haziran'da gerçekleştirilecek üçlü toplantı özel önem taşıyor.

PKK, HÂLÂ İSVEÇ SOKAKLARINDA

Türkiye ile yürütülen tüm görüşmelere rağmen İsveç, terörle mücadele noktasında yeterli adımları atmıyor. Terör örgütü PKK/YPG destekçileri önceki gün de İsveç'te sokaklardaydı. Terör örgütü PKK destekçileri, Başkan Erdoğan'ı ve İsveç'in NATO üyeliğini hedef alan gösteriler düzenledi.

DAİMİ MEKANİZMA 3 KEZ TOPLANMIŞTI

Daimi mekanizma toplantılarının ilki Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, ikincisi İsveç'in başkenti Stokholm'de yapılmış, İsveç'teki Kuran yakma eyleminden sonra ertelenen üçüncü toplantı 9 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenmişti.

DÜNYA TÜRKİYE'NIN İSVEÇ KARARINA KILİTLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dolmabahçe'de önceki gün gerçekleştirdiği görüşme dünya medyasında da yankı buldu. İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin vetosunu kaldırmasını beklediği hatırlatılan haberlerde gözlerin 12 Haziran'daki zirveye kilitlendiği kaydedildi. ABD merkezli haber ajansı AP, Başkan Erdoğan ile Stoltenberg arasındaki görüşmeyi "NATO-Türkiye görüşmelerinde İsveç'in katılmasıyla ilgili ilerleme yok" başlığı ile verdi. Katar merkezli Al Jazeera, Stotenberg'in Türkiye'nin vetosunu kaldırmak için İstanbul'a geldiğini yazdı.

Etiketler : NATO Genel Sekreteri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg İsveç
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