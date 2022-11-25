İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu edildi
Kaynak: AA
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu edildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı." ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, tedavileri devam eden hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.
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