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24 Haziran 2019 07:00 | Pazartesi

İstanbullular tercihini yaptı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, CHP adayı İmamoğlu yüzde 54 oyla kazandı. 

31 Mart seçimlerinde sandıklardaki hukuksuzluk ve sayımlardaki usulsüzlükler nedeniyle YSK'nın yenileme kararı verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dün yapıldı. Önceki seçimde yüzde 83.9 olan katılım oranı dünkü seçimde yüzde 84.42'ye çıktı. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, İstanbul'un 39 ilçesindeki 31 bin 342 sandıkta oylarını kullandı. 

ALDIKLARI OYLAR 

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.03 oranla 4 milyon 698 bin 782 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım da yüzde 45.09 oranla 3 milyon 921 oy aldı. Yıldırım en çok oyu Sultanbeyli, Esenler ve Arnavutköy'de aldı. Yıldırım Sultanbeyli'de yüzde 66 oy alırken, CHP adayı yüzde 33'te kaldı. Yıldırım'ın Esenler'deki oy oranı yüzde 61.14 olarak gerçekleşti. İmamoğlu bu ilçede yüzde 38'de kaldı. Arnavutköy'de seçmenin Yüzde 60.32'si Yıldırım'ı tercih ederken, İmamoğlu'na yüzde 38.78 oy verildi. 

YANLIŞ MÜHÜRLÜ ZARF 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi. Öte yandan oy verme işlemleri sırasında, seçim kanuna muhalefet eden 124 seçmen hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.  

YSK'DAN AÇIKLAMA 

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyledi. Güven, sonuçlara itiraz sürecinin işleyeceğini belirterek, “İtiraz süreci bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir” dedi. 

SONUÇ HAYIRLARA VESİLE OLSUN 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı kazandı. İmamoğlu, sonuçların hayırlı olmasını diledi. 

Kesin olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından basın toplantısı düzenleyen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi neticeleri, ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun” dedi. İmamoğlu şöyle devam etti: “Bugün on binlerce hatta yüz binlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, Yüksek Seçim Kurulu'nda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı ifade etmek istiyorum.” 

İstanbul için resmi olmayan sonuçlar açıklandı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kurulunca hazırlanan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Müdürlüğü panosuna asıldı.

Buna göre, seçimde 10 milyon 570 bin 354 seçmenin 8 milyon 925 bin 63'ü sandık başına giderek oyunu kullandı. Oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayılırken, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı.

İmamoğlu oyların yüzde 54,21'ini aldı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.

 

 

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