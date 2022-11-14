İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı ev görüntülendi

Dün saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini tespit ettikleri saldırganı Küçükçekmece'de evde gözaltına aldı.

Taksim bombacısının ilk ifadesi...

"ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz"

Alçak saldırının kodları

Şüpheli Albashır'ın Kanarya Mahallesi'ndeki üç katlı binanın en üst katında kaldığı ev kameralar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, dağınık olan evin bir odasının balkon kapısının camının kırık olduğu dikkati çekti.