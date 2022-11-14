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14 Kasım 2022 Pazartesi 16:53:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 16:53:00

İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı ev görüntülendi

Kaynak: AA

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev görüntülendi.

Dün saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini tespit ettikleri saldırganı Küçükçekmece'de evde gözaltına aldı.

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Şüpheli Albashır'ın Kanarya Mahallesi'ndeki üç katlı binanın en üst katında kaldığı ev kameralar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, dağınık olan evin bir odasının balkon kapısının camının kırık olduğu dikkati çekti.

Etiketler : istanbul terör saldırısı bomba
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